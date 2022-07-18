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PLG勇士與石博恩續約 教頭期許表現更全面

2022/7/18 12:39
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）富邦勇士完成台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 2連霸後，球團今天宣布與石博恩完成續約，簽下3年的延長合約，教頭許晉哲期許石博恩未來表現更全面，扛起團隊鋒線上更多責任和角色。

石博恩（Brendon Smart）上季出賽22場，平均每場繳出6.4分、5.8籃板，投籃命中率4成5，三分球命中率有3成5的水準，成為勇士陣中重要的三分火力，其中，石博恩在開季第一個月的7場賽事中更是平均進帳10分、10.1個籃板，並獲第3週的單週最佳球員。

富邦勇士連2年稱霸P. LEAGUE+，季後展開補強作業，球團今天發布新聞稿宣布，與2021-2022賽季大幅進步的石博恩正式完成續約，簽下3年的延長合約。

球團表示，石博恩除了場上的數據進步外，心態上的成熟與信心的提升，讓他多次在第4節關鍵時刻有著大心臟的表現，而石博恩強烈的企圖心和重要關頭的毫無畏懼，被隊友們稱為勇士隊的喬丹（Michael Jordan）。

石博恩在休賽季不斷鍛鍊自己的技能，更是他能破繭而出的主要原因，努力不懈的精神已經成功感染團隊及球迷們，並成為富邦勇士在年輕鋒線上的重要基石。

對於石博恩的成長，勇士總教練許晉哲都看在眼裡，他說：「石博恩在過去2年的自我要求相當高，時常額外在自主訓練上增進自己，也讓大家看到他在外線的成長，期待他在未來的表現上能更為全面，扛起團隊鋒線上更多的責任和角色。」（編輯：管中維）1110718

許晉哲
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