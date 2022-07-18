王柏融7月回一軍6打數無安打 吳念庭選到保送

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（中央社記者謝靜雯新北18日電）日職火腿隊台灣好手王柏融今天先發出賽2打數無安打、7月回到一軍後連6打數沒有敲安，西武隊台灣好手吳念庭同場出賽沒有安打，但選到1次保送、有1得分。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩名台將都有先發出賽，西武隊吳念庭先發打7棒、守三壘，火腿隊王柏融先發打7棒、指定打擊。

王柏融今天2局吞下三振、4局敲出左外野方向飛球出局，6局被換代打退場，總計2打數沒有安打，7月回到一軍加上今天比賽，總計3戰6打數沒有敲出安打，賽後打擊率0.040。

吳念庭今天3局吞下三振，4局敲出界外飛球出局，6局選到保送上壘，8局吞下三振，今天沒有安打表現，吞下2次三振，選到1次保送、有1得分，賽後打擊率2成20。

今天比賽火腿隊2局先拿1分，西武隊4局靠著愛斗、森友哉接連安打、暴投跑回追平分，再靠著失誤跑回超前分。

西武隊6局攻勢再起，靠著四壞保送、二壘打、吳念庭獲得保送攻占滿壘，鈴木將平安打送回1分，再靠著滿壘選到保送擠回1分，愛斗高飛犧牲打送回團隊第5分，西武隊終場以5比1拿下勝利。（編輯：張雅淨）1110718