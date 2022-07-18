高中乙級出身 江尚謙成SBL選秀狀元

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）第20屆超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會今天登場，握有狀元籤的彰化柏力力選進來自高中乙級、UBA公開二級球隊的亞洲大學江尚謙，成為本屆選秀狀元。

第20屆SBL選秀會依據第19屆例行賽名次，第1至4順位依序為璞園、裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行，由於璞園出借2個賽季SBL參賽權利給彰化籃球委員會，彰化籃球委員會新賽季將以彰化柏力力籃球隊為名參賽，因此柏力力握有這次選秀「狀元籤」。

柏力力首輪選中後衛江尚謙，身高180公分，畢業於高中籃球乙級球隊葳格高中，大學就讀於大專籃球聯賽（UBA）公開二級球隊的亞洲大學，成為選秀狀元的他，也是本屆選秀會大驚奇。

對於成為選秀狀元，江尚謙接受媒體聯訪時坦言很驚訝，參加測試會時只想著順其自然盡力而為，而家人得知選秀結果後，也在第一時間恭喜他。

江尚謙除了球隊例行訓練，還會額外自主練習，付出的努力也得到回報，江尚謙表示，「這是我自己想要的，就不要放棄、勇敢去追，不管結果好壞或過程付出多少，就盡力而為。」

柏力力領隊許英傑表示，新球團接手後，目前最需要激勵球隊精神的球員，因此堅持將狀元籤留給能為球隊帶來最佳化學反應的人，他認為，以江尚謙在籃球路上的努力，放在任何產業都是了不起的人格特質。

不過，江尚謙這次同時報名3聯盟選秀，對於若被其他職籃球隊選中後會如何抉擇，他並未回答，來自台中的他僅說，希望能在家鄉打球。

除了江尚謙外，柏力力第2至4輪分別選進醒吾科技大學後衛蔣浩偉、國立體育大學中鋒郭翰與台師大前鋒黃建智。

許英傑表示，在接手璞園9名球員後，這次選秀主要針對所需球員進行補強，而來自彰化的蔣浩偉與球隊有地緣關係，另2名球員在球技和身材則符合球隊需求。

許英傑透露，預計10月公布教練團陣容，而球團經營方式將不同於其他球隊，將以在地連結、社會創新與培育籃球人才為主軸。

談到2年後規劃，許英傑指出，若璞園要收回出借的參賽權，屆時會再與中華民國籃球協會討論，依照規定成立球隊，取得參賽權。（編輯：張雅淨）1110718

SBL超級籃球聯賽18日舉行年度新人選秀會，首輪彰化柏力力挑中來自亞洲大學的江尚謙（右2）、裕隆選進來自台科大的黃鉉閔（左2）、台啤看上外籍生蓋比（左）、台銀則挑中台體大沈睿洋（右）。中央社記者吳家昇攝 111年7月18日