台北羽賽男雙首輪強碰麟洋配 李芳任：盡力拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣羽球選手李芳任儘管台北羽球公開賽混雙首輪止步，但男雙將與弟弟李芳至搭檔，首輪強碰東京奧運金牌組合王齊麟與李洋，李芳任今天說，將抱持著挑戰者的心態，盡全力去拚。

台北羽球公開賽今天在台北和平籃球館點燃戰火，首日進行資格賽和部分混雙首輪賽程，台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成、東京奧運男雙金牌組合王齊麟與李洋明天才會登場。

李芳任今天先與宋碩芸在混雙賽事合體，首輪以13比21、16比21不敵香港組合吳芷柔與李晉熙，無緣晉級。

李芳任明天將與雙胞胎弟弟李芳至聯手出征男雙賽事，首輪對手為世界排名第4的王齊麟與李洋，李芳任賽後接受媒體聯訪時表示，「他們排名擺在那邊，不需要想太多」。他強調，將以挑戰者身分全力去拚、衝擊學長，除了學習對方的優點外，也要改進自身缺點。

另一組李哲輝與許雅晴今天混雙首輪僅花19分鐘，以21比8、21比12輕取美國組合，闖進16強，許雅晴賽後期許，希望能將好成績留在台灣。

談到這次參賽目標，李哲輝坦言，只想先打好下一場比賽，他透露，上週在新加坡時確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），回台前一天才檢驗陰性，「快10天沒打球了，今天才打第一場球」。（編輯：張雅淨）1110719