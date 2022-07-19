王勝偉3安3得分拿MVP 悍將中止13連不勝

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中華職棒上半季最終戰為保留比賽，富邦悍將隊19日作客台南棒球場與統一獅隊交手，比賽從2局下悍將1比0領先、獅隊一壘有人時開始打起，悍將王勝偉（前左）單場3安3得分，助隊奪勝，賽後也獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年7月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中職富邦悍將與統一獅隊保留比賽，悍將隊王勝偉單場3安、3得分，加上投手陳仕朋中繼5局無責失分，終場以4比3擊敗獅隊、中止13連不勝，王勝偉拿下單場MVP。

中華職棒上半季最後一場比賽為保留比數，富邦悍將今天作客台南棒球場與統一獅隊交手，比賽從2局下悍將1比0領先、獅隊一壘有人時開始打起。

獅隊2局靠著高國慶二壘打攻占一、三壘，1人出局後陳重廷內野安打送回追平分，再靠著悍將一壘手林益全失誤跑回超前分，林靖凱二壘打送回球隊第3分。

悍將5局追分，王勝偉敲安、靠著犧牲觸擊上到二壘，再靠著暴投上到三壘、高國輝適時安打送回第2分，6局申皓瑋開轟、陽春砲幫助球隊扳平比數，7局王勝偉靠著失誤上壘、王正棠選到保送、林益全二壘打送回超前分。

王勝偉扮演稱職攻勢火車頭，單場3安、有3得分，連4場出賽敲安，近4場比賽總計19打數敲出11支安打、手感火燙，獲選單場最有價值球員（MVP）。

悍將隊這場比賽原來的先發投手是羅力，今天2局則由陳仕朋接手中繼，總計用85球投5局，被敲4支安打，投出3次三振、2次保送，失掉2分皆非責失分，拿下個人本季第3勝。

悍將中止13連不勝紀錄，也中止客場11連敗，上半季以16勝1和43敗、排名墊底。中職下半季將於22日兩地開打，味全龍隊在新竹市立棒球場迎戰悍將隊，獅隊則在台南棒球場迎戰樂天桃猿隊。（編輯：張雅淨）1110719