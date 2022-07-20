PLG國王敲定2洋將 毛加恩率4球員赴美移訓

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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王總經理毛加恩（中黃色口罩者）20日表示，將率4名球員赴美移訓，屆時也會和已簽約2名洋將搭配，在當地進行友誼賽。中央社記者黃巧雯攝 111年7月20日

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（中央社記者黃巧雯新北20日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王總經理毛加恩今天表示，將率領4名球員赴美進行為期2週的移地訓練，屆時也會和已簽約2名洋將搭配，和當地大學打友誼賽。

P. LEAGUE+ （簡稱PLG）選秀會28日將登場，今天先在台灣藝術大學舉辦新秀體能測試會，新北國王總經理毛加恩也到場找尋可用之兵。

由於國王去年以2022年首輪選秀權，向桃園領航猿交易2021年選秀大會第一輪第4順位選秀權，因此這次選秀會要到第2輪才能指名球員，毛加恩接受媒體聯訪時表示，到時候再看看還剩哪些好手，目前心中已有幾名符合球隊需求的人選。

國王儘管成軍首季無緣總冠軍賽，休季期間仍積極規劃移地訓練，提升球員經驗，毛加恩透露，本週將前往美國，隊上球員包括李愷諺、簡祐哲、陳俊男、蘇士軒等人，也將在27日飛往美國會合。

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毛加恩表示，目前球隊已與2名洋將敲定合約，「新的、舊的（洋將）都有」，屆時也會加入為期2週的移地訓練，與團隊配合，和當地大學進行數場友誼賽。

毛加恩透露，在美移訓所聘請的訓練員，過去曾協助多名美國職籃NBA球星訓練，像是費城76人的哈登（James Harden），這次移訓成果若不錯，不排除未來帶全隊赴美移訓，或找專業訓練員來台指導。（編輯：屈享平）1110720