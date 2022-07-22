中職重返新竹 蔡總統期待精彩賽事帶來滿滿感動

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（中央社記者謝靜雯新竹22日電）中職睽違6年重返新竹市立棒球場，球場經整建後今天首度亮相，總統蔡英文也出席，蔡總統致詞表示，味全龍隊去年重回一軍、今年有46年歷史的新竹棒球場也回來了，期待精彩賽事帶給大家滿滿感動。

中華職棒繼2016年後再度回到新竹市立棒球場進行例行賽，今天下半球季開打，也是整建後的新竹市立棒球場首度亮相，蔡總統致詞表示，經過6年的努力，新竹市立棒球場的改建完成了，職棒賽事再次來到新竹開打，更重要的是味全龍隊進駐當主場。

蔡總統表示，知道球迷都會說「龍魂不滅」，味全龍隊去年球季重回中職一軍，今天有46年歷史的新竹市立棒球場也回來了，謝謝中職會長蔡其昌、新竹市政府以及球團的努力，為了新竹棒球場的改建和營運，積極奔走協調。

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蔡總統期待精彩的職棒賽事，可以重新帶給大家滿滿的感動，「不管大家看球的球齡多久，都歡迎大家一起進場看職棒、挺棒球，有大家的支持，職棒才能越來越好」，希望大家享受比賽、享受嶄新的球場設施，預祝大家有個愉快的夜晚。

除了蔡總統外，今天中職會長蔡其昌、新竹市前市長林智堅、代理市長陳章賢也都有出席，陳章賢擔任開球嘉賓，陳章賢對球迷喊話，新竹市立棒球場向球迷請假1000多天，終於回來了，「等待是值得的，今晚的新竹很熱情」。（編輯：屈享平）1110722

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦賽事，22日為球場整建落成後首度正式亮相，晚間進行味全龍隊與富邦悍將隊之戰，賽前全體人員起立演唱國歌。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場22日為整建後首度正式亮相，同時也是中華職棒睽違6年重返新竹球場比賽，賽前特別邀請新竹女中樂儀隊演出。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

中華職棒睽違6年重返新竹市立棒球場舉辦例行賽事，22日也是球場整建後首度正式亮相，賽前由新竹市代理市長陳章賢擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年7月22日

新竹市立棒球場斥資整建，22日迎來重新啟用後的中職首戰，總統蔡英文（中）也出席開幕活動，在民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅（右）陪同下，至貴賓室觀看賽事。中央社記者張新偉攝 111年7月22日