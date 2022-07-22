吳念庭三壘打1打點 宋家豪中繼飆速151公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北22日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天比賽後半段替補上場，8局敲出三壘打、貢獻1分打點，7月回到一軍後首安，樂天隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，投1局無失分、飆速151公里、無關勝敗。

日本職棒埼玉西武獅隊今天與樂天金鷲隊交手，兩隊5局打完西武隊5比0領先，樂天隊6局上靠著單局5支安打、攻下4分。

樂天隊6局下派出台灣投手宋家豪登板中繼，依序讓打者敲出中外野方向飛球出局、三振、中外野方向飛球出局，總計用11球投1局，沒被敲出安打、投出1次三振、無失分，最快球速151公里，賽後防禦率3.12。

西武獅隊台灣野手吳念庭沒有先發出賽，西武獅隊7局森友哉、山川穗高接連敲出安打，西武隊洋砲韋特（Jantzen Witte）敲出二壘打、送回1分保險分，吳念庭上場代跑山川穗高。

西武隊8局再起攻勢，鈴木將平敲安、森友哉二壘打送回1分，吳念庭敲出右外野方向三壘打再拿1分，再靠著韋特安打送回團隊第9分，西武隊終場以9比4拿下勝利。

吳念庭今天單場1打數敲出1支安打，貢獻1分打點，也是7月回到一軍後敲出的首安，賽後打擊率2成25。（編輯：陳政偉）1110722