側投張元愷U18對抗賽好投 想赴美讀大學打球

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）大理高中側投手張元愷錯過U18世界盃棒球賽藍白對抗賽前半段，今天最後一戰把握機會表現，後援4局無失分、讓教練團驚豔，「就是想跟人家不一樣」， 高中畢業想到美國讀大學打球。

張元愷今年暑假升上高三，首度入選U18世界盃棒球賽培訓隊，但因故錯過藍白對抗賽前7場比賽，直到昨天才到球隊報到。

張元愷昨天有上場打擊，單場2打數沒有安打；今天代表藍隊後援登板投球，總計投4局無失分、展現壓制力。

U18世界盃台灣代表隊總教練周宗志表示，張元愷表現有點出乎意料，今天投4局無論速度、控球、變化球都讓教練團有些意外。

儘管前面幾場比賽缺席，但今天表現不錯，加上投球姿勢比較特別，目前看起來對右打壓制性不錯，但對左打還需要觀察，會在選訓會議中特別提出來討論。

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張元愷笑稱，自己就是想跟別人不同，國小時因為受傷，用下勾姿勢不會痛，後來慢慢出手點拉高、變成側投，目前最快球速約142公里，練投時有試著用正投投過，球速可以更快，但就是想跟人不同，希望側投也可以投得與正投一樣快。

張元愷除了快速直球外，還有滑球、曲球、變速球，對滑球最有信心，平時也會看美國職棒同樣投球姿勢的投手影片學習，高中畢業想要去美國讀書打球，「如果大學不去，之後可能就沒有機會了」，為了這個目標，也開始認真讀英文。（編輯：戴光育）1110725