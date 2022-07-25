黃勇傳具領袖特質 U18對抗賽打擊率破4成
2022/7/25 14:42（7/25 15:21 更新）
平鎮高中二壘手黃勇傳（圖）入選U18世界盃棒球賽培訓隊、展現領袖特質，對抗賽打擊率破4成，私底下也不吝嗇交流分享。中央社記者謝靜雯攝 111年7月25日
（中央社記者謝靜雯新北25日電）平鎮高中二壘手黃勇傳入選U18世界盃棒球賽培訓隊、展現領袖特質，對抗賽打擊率破4成，私底下不吝嗇交流分享，他開玩笑說自己蠻適合當隊長的，場上互相照顧、可幫忙教練團。
黃勇傳今年中職選秀首輪被統一獅隊選進，此次U18世界盃棒球賽藍白對抗賽打擊表現也很亮眼，今天賽前總計25打數敲出11支安打，今天只打了1個打數、沒有安打，總計26打數敲出11支安打、打擊率4成23。
黃勇傳接受媒體訪問表示，此次對抗賽前2場比賽打得沒有很好，可能太久沒有比賽，透過前2場比賽調整，越打越好，此次對抗賽每個打席都是對上目前國內高中頂尖的投手。他說，大家能力都很好，抱持平常心、互相學習。
U18世界盃棒球賽台灣代表隊總教練周宗志表示，目前培訓隊高三球員中，黃勇傳看起來最具有領袖特質，是目前這群野手中的指標性人物，選秀會首輪獲得指名，在球隊也扮演重要的攻擊箭頭，與學弟的互動，無論場上、私底下，都不會吝嗇分享，會與隊友交流，做得不錯。
周宗志透露，如果留到最後決選名單，會考慮讓黃勇傳、劉俊緯擔任隊長和副隊長的職務。黃勇傳笑說以前只當過副隊長，也自薦：「我覺得我蠻適合當隊長的」。
黃勇傳表示，在球場上就要當有領導能力的球員，隊友間比賽互相學習，也可以幫教練照顧其他球員。
對抗賽結束後黃勇傳歸建母隊，預計28日出發前往美國參加小馬青棒賽，他說，第一次去美國很期待。他也笑說，U18培訓隊與劉俊緯當室友培養感情，也蠻想念母隊的老搭檔曾子祐，「我覺得他應該也蠻想我的」。（編輯：管中維）1110725
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