U18世界盃棒球對抗賽打優於投 有亮眼打者

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U18世界盃棒球賽藍白對抗賽9戰打完，總教練周宗志表示，此次對抗賽整體表現打優於投，野手部分打擊表現都不錯，投手部分還要再加油，最後挑選名單的時候，投手群會比較難抉擇。圖為培訓隊白隊。中央社記者謝靜雯攝 111年7月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）U18世界盃棒球賽藍白對抗賽9戰打完，總教練周宗志表示打優於投，打者點名楊峻豪、陽念希表現較出乎意料，黃劼希維持穩定打擊表現，守備位置靈活，也是內野活棋。

備戰9月在美國佛羅里達舉行的U18世界盃棒球賽，培訓隊從14日起安排9場藍白對抗賽，今天9戰打完，將選出第2階段培訓名單，7月底展開第2階段集訓，最後正選名單為20人。

總結整體表現，總教練周宗志表示，大家到後面幾場慢慢呈現疲勞的狀態，但培訓隊陣中也有不少高三球員即將展開職棒生涯，如何在疲勞的狀態下還能應付比賽，是他們需要面對的課題。

周宗志表示，此次對抗賽整體表現打優於投，野手部分打擊表現都不錯，投手部分還要再加油，最後挑選名單的時候，投手群會比較難抉擇。

打者部分打擊比較讓教練團驚豔的是穀保家商楊峻豪、平鎮高中陽念希，周宗志表示，陽念希本來預期會是投手身分出賽，但安排他下場去打，打擊表現還不錯。

陽念希此次對抗賽二刀出賽，打擊總計13打數敲出5支安打，打擊率3成85，擔任投手投3場，共7局失掉2分責失分，防禦率2.00。楊峻豪此次總計25打數敲出11支安打、貢獻11分打點，打擊率4成40。

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穀保家商內野手黃劼希一直都是穩定性很好的球員，周宗志認為他的表現在正常範圍，除了一壘外，二壘、三壘、游擊都滿靈活的，3個守備位置落差都不會很大，可以讓教練團調度上靈活不少。

黃劼希此次總計9場出賽，共29打數敲出10支安打，打擊率3成45、穩定輸出，黃劼希今年選秀第6輪被台鋼雄鷹隊選進。周宗志表示，這9場比賽觀察下來，不會感覺到黃劼希因為被職棒選到心態上有什麼不一樣，或者特別想要做什麼，一直在做他該做的本分，一直都很成熟。（編輯：張雅淨）1110725