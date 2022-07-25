嘉縣朴子建三級賽事棒球場 期待培育出大聯盟選手

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）嘉義縣朴子市公所向教育部體育署爭取到經費補助，全面翻新、擴大東石國中訓練場為標準棒球場地，可供三級賽事使用，今天動土，地方期待朴子棒球運動再發光，期待培育出大聯盟選手。

嘉義縣朴子市棒球場（原東石國中訓練場）整建工程今天舉辦動土儀式，朴子市長吳品叡、立委翁重鈞、教育處長李美華、消防局長呂清海都與會，東石高中、東石國中、朴子國小、大同國小、太保國小等棒球隊員也參加動土活動。

朴子市長吳品叡接受中央社記者訪問表示，朴子棒球運動發達，出了不少國手，但沒有一處像樣球場，因此向中央爭取補助，將東石國中棒球隊訓練場改建成標準的三級棒球比賽場地，地方期待朴子棒球發展可以更興盛，將來培育出登上美國大聯盟的選手。

李美華告訴中央社記者，朴子棒球場整建經費共新台幣3000萬元，1800萬是由體育署補助，1200萬由朴子市公所自籌，工期是3個月，將改善草皮區、紅土區、排水系統，並建圍籬。

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呂清海說，朴子棒球場緊臨消防局朴子分隊，原本只是訓練場，無法作為比賽使用，因此消防局將朴子分隊後方約2000平方土地與公所交換，讓市公所能建構完整棒球場地，為嘉義縣棒球發展盡一分心力。

吳品叡指出，整建完成後的棒球場，是一座完整的扇形球場，一、三壘2側全壘打距離是98公尺，中間全壘打距離是116公尺，三級棒球比賽都可以在此舉行，朴子配天宮舉辦全國棒球比賽，就不愁沒有場地。（編輯：陳仁華）1110725