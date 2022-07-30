哈登降薪助76人補強 美媒：NBA調查是否違規

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哈登（中）與費城76人隊在27日正式簽約。（圖取自twitter.com/sixers）

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國多家媒體今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA）正在調查費城76人與球星哈登、塔克及豪斯等人的自由球員合約是否違反聯盟規定。

法新社引述美媒指出，哈登（James Harden）先前拒絕行使2022-23球季4740萬美元（約新台幣14億3000萬元）球員選擇權成為自由球員。為拚生涯首座冠軍，哈登主動減薪約1400萬美元續留76人，讓76人能有更多薪資空間補進塔克（P.J. Tucker）和豪斯（Danuel House）。

據報導，哈登新的2年合約包括2023-24球季3560萬美元和球員選擇權。

ESPN報導，問題在於哈登是否早就先與76人口頭說好新約內容，此舉將違反集體薪資協定的規定。

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）引述不具名消息人士報導，76人正在配合調查。哈登本月27日正式簽下2年新約。

生涯10次入選明星賽的哈登當時說：「這是我想待的地方，是我想贏球的地方，我認為我們有能力實現這個目標。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110730