美媒：NBA下個賽季不會強制要求球員接種疫苗

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（中央社紐約26日綜合外電報導）雅虎運動（Yahoo Sports）今天引述美國職籃NBA聯盟備忘錄報導，部分球員上個球季因疫苗相關因素缺賽引發關注後，NBA在2022-23球季將不會對球員實施疫苗接種強制令。

根據這篇報導，NBA聯盟將「強烈建議」球隊人員跟上疫苗接種相關規定。NBA聯盟與球員工會仍在就未接種疫苗球員是否在即將到來的球季定期接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢一事進行商討。

NBA上個球季並未要求所有球員接種COVID-19疫苗，但未接種疫苗或未接種追加劑的球員須受健康安全協定約束，像是比賽日當天接受檢測。球員也須對舉行比賽各州的疫苗接種強制令負責。

儘管NBA表示上個球季開賽前有95%球員接種疫苗，布魯克林籃網球星厄文（Kyrie Irving）卻因拒絕接種疫苗，球季前3個月缺賽。

厄文雖於1月5日歸隊，卻因紐約州疫苗強制接種令而只能在客場比賽，他3月27日終於在主場為籃網打了第一場比賽，籃網卻在季後賽首輪遭波士頓塞爾蒂克橫掃淘汰。

另一名未接種疫苗的球員是費城76人的塞波爾（Matisse Thybulle），他在隊伍季後賽第一輪出戰多倫多暴龍時，有3場比賽不能出賽。

儘管美國各地最嚴格的COVID-19規定和強制令大多數已取消，加拿大仍要求所有入境人士必須接種過COVID-19疫苗。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1110727