邱子軒加盟T1海神 期待為球隊搶勝

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天宣布，與選秀會首輪指名的後衛邱子軒簽約，邱子軒表示，將會兼顧職業與學業，且盡全力幫助球隊拿下勝利。

拿下T1元年總冠軍的高雄全家海神，積極補強戰力，透過交易在今年選秀會首輪擁有2個指名權，選進來自義守大學的邱子軒、白曜誠。

海神球團今天發布新聞稿宣布，與備受期待的後場潛力新秀邱子軒正式簽約，邱子軒透過球團表示，高中之前從未想過有實現籃球夢的一天，將會珍惜難得機會，做好準備，盡全力幫助球隊拿下勝利。

「正式簽約感覺更為踏實，感覺實現了當球員的夢想。」來自乙級四育國中，邱子軒進入東山高中後埋下前進職業的夢想種子，「那時候螞蟻（廖覎鋕）教練告訴我，只要學習、認真練球，努力，就有機會達成目標。」

曾有旅美經驗，邱子軒返台進入義守大學球風更為全面，得分外再添組織進攻能力，上學年在UBA場均4助攻排名第6，球團表示，邱子軒擁有190公分身高，是值得期待的後場雙能衛。

邱子軒完成夢想，即將踏上職籃舞台，他感謝家人、教練廖覎鋕以及義守大學教練謝玉娟一路栽培，將會兼顧職業與學業。

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談到球隊即將開訓，邱子軒坦言：「還是會緊張，但文儒、威霆學長都有提醒我，大學到職業會有落差，要做好心理準備。我也會向所有學長學習，做好教練給我的任務。」

擔任海神隊球員發展顧問的謝玉娟對子弟兵有滿滿期待，她期許「戰神」邱子軒磨練後再進化，「邱子軒是非常注重團隊的球員，這幾年他的心態更成熟。相信到了海神能更為穩定、冷靜，在控球這塊有所學習，成功轉型。」（編輯：張雅淨）1110731