涉嫌持大麻 前NBA球星尚波特傳在達拉斯遭捕

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（中央社達拉斯3日綜合外電報導）新聞網站TMZ Sports報導，前美國職籃NBA後衛球員尚波特（Iman Shumpert）數日前因涉嫌持有數量「相當大」的大麻，在德州達拉斯/沃斯堡國際機場被捕。

尚波特上月30日由達拉斯要飛往洛杉磯時，在達拉斯/沃斯堡國際機場（Dallas/Fort Worth International airport）安檢處被攔了下來。尚波特向警方坦承他們找到的袋子裝有大麻，據報重量超過6盎司。

32歲的尚波特接著被捕並遭控重罪，最高面臨2年有期徒刑和1萬美元罰鍰。

尚波特2011年NBA選秀會以第17順位被紐約尼克選中，之後轉效力克里夫蘭騎士與「雷霸龍」詹姆斯（LeBron James）同隊並贏得NBA總冠軍。他後來還披過沙加緬度國王和休士頓火箭戰袍；他2020-21球季效力布魯克林籃網，但僅出賽兩場。

尚波特生涯場均7.2分、3.3籃板。他在2021年也榮登實境電視節目「與明星共舞」（Dancing With The Stars）舞王寶座。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110804