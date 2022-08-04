竹縣辦全中運場地待修繕 體育署：賽事所需優先

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立法院教育及文化委員會4日考察新竹縣體育設施，了解民國112年全中運比賽場館整備情形，會中點出多項修繕問題。（林為洲提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）立法院教育及文化委員會今天考察竹縣體育設施，了解明年全中運比賽場館整備情形，會中點出多項修繕問題。體育署表示，目前以全中運設施所需為優先，打造良好體育空間。

全中運預計明年4月22日至27日舉行，立法院教育及文化委員會今天考察竹縣體育設施，包含新竹縣體育館、新竹縣游泳館及竹東鎮立網球場，查看各比賽場館整備與修繕狀況。

與會的國民黨立委林為洲提供新聞資料表示，競賽場館包含有新竹縣體育場，目前整修項目包含有田徑跑道、聖火台整建、場內出入口改善等，也希望能增加整修項目與經費，例如防水整修、鋼構除鏽、更新冷氣空調系統等工程。

林為洲指出，在竹東鎮立網球場及中正球場部分，目前整修項目包含場地、照明設備、無障礙空間等，希望能再增加觀眾席看台整修，打造更好的體育空間。

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體育署代理署長林騰蛟簡報時表示，新竹縣因長達47年未接辦全中運，基礎設施需加強修繕，將以全中運所需為優先；至於非賽事必要設施、非學校運動設施，或已獲體建署補助重複項目，將再釐清盤點。

新竹縣府教育局長楊郡慈在會中指出，預計明年4月舉行全中運，也規劃各場館進行預賽，屆時將湧入人潮與運動選手，縣府會事先規劃，做好各項分流。（編輯：戴光育）1110804