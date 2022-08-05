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新竹棒球場內外野4改善 打擊視覺區增高至8.8米

2022/8/5 10:45（8/5 11:58 更新）
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新竹市立棒球場改善小組邀集專家給予意見，經討論後，就外野的打擊視覺區，配合球員需求再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並重新刷塗外野座位區及吸音板顏色，與打擊視覺區同色系，優化打者及捕手視覺。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月5日
新竹市立棒球場改善小組邀集專家給予意見，經討論後，就外野的打擊視覺區，配合球員需求再調整，預計向上延伸至8.8公尺，並重新刷塗外野座位區及吸音板顏色，與打擊視覺區同色系，優化打者及捕手視覺。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月5日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市府今天宣布，新竹棒球場外野打擊視覺區將增高至8.8公尺、並拓寬，提升打者視覺判別；內野視覺區的本壘後方台階牆面改成與打擊視野區同深色系，讓投手有更舒適的使用空間。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，新竹市立棒球場改善小組邀集專家給予意見，經討論後，針對外野的打擊視覺區，配合球員需求再調整，預計從原本的5.8公尺向上延伸至8.8公尺，並重新刷塗外野座位區及吸音板顏色，與打擊視覺區同色系，優化打者及捕手視覺。

市府指出，為優化投手及內野視覺，本壘後方座位區台階及牆面顏色，也進行改善，改成與打擊視野區同深色系。

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另外，為避免影響投手投球與內野守備的視覺，也將依據中職場務組建議，調整好壞球與出局數指示看板位置，預計設置於內野座位區3至4樓的立面。

新竹市代理市長陳章賢於稿中表示，棒球場若未改善完成，沒有獲中職、球員或工會認可前，不會進行任何職棒賽事，改善小組將持續邀集專家、球員就各項目給予意見，並積極改善，期盼讓球迷及球員有更好使用體驗。（編輯：李錫璋）1110805

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