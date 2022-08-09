金恩盃女網賽亞大區二級 台灣隊橫掃寮國收2連勝

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2022年金恩盃女網賽亞大區二級賽持續進行，台灣女團9日迎戰寮國，台灣隊由李亞芯（前）擔任開路先鋒，費時37分鐘，以6比0、6比1輕取寮國小將龐馬哈克（Thirada Phommachack）。（四維體育推廣教育基金會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年8月9日

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣女團今天金恩盃女網賽亞大區二級賽迎戰寮國，李亞芯、許絜瑜前2點女單告捷後，女雙組合楊亞依與李羽芸拿下第3點，台灣隊3戰僅只失1局，以3比0獲勝，收下2連勝。

2022年金恩盃（聯邦盃前身）女網賽亞大區二級賽在兩地舉行，其中馬來西亞首都吉隆坡集結台灣、香港、越南、寮國、伊朗、新加坡、馬來西亞、大洋洲、泰國、馬爾地夫10隊，並分成2組，分組冠軍將角逐2023年亞大區一級席次。

台灣隊與香港、越南、寮國、伊朗同在A組，昨天首戰以3比0擊退伊朗輕鬆過關，今天迎戰寮國，這也是寮國歷史性首戰。

台灣隊由李亞芯擔任開路先鋒，在金恩盃處女秀費時37分鐘，以6比0、6比1輕取寮國15歲小將龐馬哈克（Thirada Phommachack）。

東京奧運國手許絜瑜隨後再以兩個6比0完封原本是軟網選手的尚帕瑪尼翁（Phonesamai Champamanivong），拿下第2點。

台灣隊第3點女雙派出楊亞依與李羽芸，兩人自2018年後首度合體，也以兩個6比0輕取對手，台灣隊在收下小組賽2連勝後，明天將與香港交手。

就讀國立體大4年級的李亞芯透過新聞稿表示，賽前熱身已感覺對手實力和她有不小差距，開賽後她僅揮出一拍，外加對手3記雙誤，就輕鬆拿下第一局。

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寮國小將除了整場發出8記雙誤，面對左撇子的發球幾乎毫無招架之力，李亞芯說：「對手大概不太會接左撇子的發球，我丟掉的那一局全是自己失誤，比賽難免都會失誤，我又不是神。」

李亞芯原本未入選金恩盃國手，因為中華民國網球協會電腦搞烏龍，沒有及時收到姊姊李亞軒回傳要打金恩盃的同意書，因此由李亞芯遞補，等到發現要更正時，李亞軒表示：「反正名單已經公告，就讓給妹妹打好了」。（編輯：陳仁華）1110809