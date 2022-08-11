基爾喬斯扳倒球王梅迪維夫 晉ATP蒙特婁賽第3輪

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（中央社蒙特婁10日綜合外電報導）澳洲男網選手基爾喬斯（Nick Kyrgios）今天在ATP蒙特婁大師賽力克俄羅斯籍球王梅迪維夫（Daniil Medvedev），晉級16強戰。目前比賽進行到第2輪，大會前3種子紛落敗出局。

法新社報導，在今年溫布頓網球錦標賽闖進決賽的「壞小子」基爾喬斯，今天以6比7（2比7）、6比4、6比2扳倒梅迪維夫，這是他生涯第2次爆冷擊敗球王，上一次是2014年在溫網淘汰西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。

美國籍非種子球員保羅（Tommy Paul）也在首盤落後的情況下急起直追，終場以6比7（4比7）、7比6（9比7）、6比3拍下西班牙籍大會第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

另一名英國非種子選手德瑞波（Jack Draper）以7比5、7比6（7比4）直落2，讓希臘籍大會第3種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）打包回家。

基爾喬斯在今天首盤打到落後時，一度展現他在場上常有的暴怒行為，將球拍上看台洩憤而遭到警告。但這位世界排名37的27歲好手稍後恢復冷靜打出實力，連拿2盤終場勝出。

基爾喬斯賽後表示：「我不問排名高低，只專注於對付眼前的對手。我今天的目標清晰，多發球和截擊，打出比較好的水準。」

他還說：「但願我能保持下去，繼續贏球。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110811