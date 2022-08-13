范國宸挺身而出敲3分砲 悍將勝獅中止4連敗

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（中央社記者謝靜雯新北13日電）中職富邦悍將隊今天打線發揮，范國宸敲出超前比數3分砲，率隊以7比2擊敗統一獅隊、中止近期4連敗，范國宸敲出接代理隊長後首轟，他笑說：「回歸最基本、把簡單的事情做好。」

中職統一獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊1局上有攻勢，靠著陳重廷安打、潘傑楷開轟，2分砲幫助球隊取得2比0領先，也是潘傑楷個人本季第2轟。

悍將2局下追分，靠著安打、失誤、高國麟適時安打送回1分，3局再靠著保送、王勝偉安打，范國宸開轟、3分砲一棒翻轉戰局，范國宸本季第6轟出爐。

悍將隊先發投手郭俊麟今天開賽有點狀況，2局過後回穩，總計用88球投5局，被敲出6支安打，投出4次三振、2次四死球，失掉2分責失分、拿下個人本季第2勝。

悍將隊6局靠著申皓瑋安打開啟攻勢，靠著滾地球、高國麟安打送回第5分，再靠著暴投、王正棠、王勝偉接連安打添分，單局再拿3分、拉開領先差距。

獅隊先發投手柯瑞今天總計用92球投5.2局，被敲出9支安打包括1發全壘打，投出2次三振、1次保送，失掉7分（6分責失分）、吞下本季第7敗。

范國宸關鍵3分砲幫助球隊拿下勝利，單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點，拿下最有價值球員（MVP），悍將隊總教練丘昌榮表示，范國宸的全壘打讓球隊有安定感，如果分數一直打不進來，大家打起來也會綁手綁腳的。

范國宸近期狀況不好，他表示得點圈有人的機會，想法簡單一點，把球打到外野、至少送回球隊追平分，抓到變化球打。

范國宸也提到，今年春訓做足準備，雖然上半季球隊走得不順，中生代需要跳出來為球隊做些什麼，目前狀況還沒有調整回最佳，但球季中難免有起伏，要想辦法盡快克服。

悍將外野手林哲瑄因傷動刀，范國宸被教練團指派擔任代理隊長，今天敲出接代理隊長後首轟，他表示沒有特別想什麼，「把該打的打回來，對球隊就是很大的幫助。」（編輯：張芷瑄）1110813