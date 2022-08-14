劉時豪延長賽致勝安當MVP 被龍隊友拋高高

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中職味全龍隊與富邦悍將隊14日鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠著劉時豪（上）適時安打送回致勝分，終場以4比3拿下勝利，賽後隊友們把劉時豪拋起來。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）中職味全龍隊與富邦悍將隊鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠著劉時豪適時安打送回致勝分，終場以4比3拿下勝利，劉時豪加入龍後首度拿單場MVP，隊友林智勝賽後也要大家把劉時豪拋起來。

中華職棒味全龍隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，攻勢集中在前半段，龍隊先發投手布里悍今天先發狀況較多，1局先被王勝偉敲出二壘打，1人出局後被范國宸敲出安打失掉1分。

布里悍4局控球有狀況，1人出局後隊友守備發生失誤，2人出局後被辛元旭、于森旭接連敲出安打先掉1分，接著觸身球保送王勝偉，滿壘時再保送王正棠再掉1分。

龍隊2局先拿1分，5局林智勝、李凱威、劉基鴻、張祐銘、蔣少宏連續敲出安打，一口氣追回2分、3比3扳平比數，也把悍將先發投手江少慶打退場。

兩隊9局打完3比3僵持不下，僵持至延長賽第12局，龍隊靠劉基鴻安打、犧牲觸擊推進，再靠著暴投跑上三壘，劉時豪適時安打送回致勝分，劉時豪幫助球隊拿下勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

總教練葉君璋表示，劉時豪上場打擊時有特別提醒他，他今天比賽後半段上場接替蹲捕、攻守有表現，也用他的名字諧音開玩笑說，「時好（豪）時壞，他今天是時好（豪）。」

劉時豪表示這是加入龍隊後首次拿下MVP，一年多終於有貢獻，12局上場打擊告訴自己「爭氣一點」，可以敲出關鍵安打很開心。

賽後龍隊集合時，林智勝也要大家把劉時豪高高拋起，劉時豪表示，因為下場機會不穩定，大家知道他有壓力，平時該做什麼就做什麼，頭腦不清楚的時候就去問葉君璋，謝謝總教練給他機會。（編輯：李亨山）1110814

中職味全龍隊14日在新莊棒球場與富邦悍將隊鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠著劉時豪（右）適時安打送回致勝分，終場以4比3奪勝。賽後味全龍選手在場中致意。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

中職味全龍隊14日在新莊棒球場與富邦悍將隊鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠著劉時豪適時安打送回致勝分，終場以4比3拿下勝利。劉時豪敲安後，休息區隊友開心不已。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

中職味全龍隊14日在新莊棒球場與富邦悍將隊鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠著劉時豪適時安打送回致勝分，終場以4比3拿下勝利。中繼投手林凱威中繼2局無失分，拿下中繼成功。圖為林凱威化解危機開心對隊友比讚。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

中職味全龍隊14日在新莊棒球場與富邦悍將隊鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠劉基鴻（圖）安打、犧牲觸擊推進，再靠著暴投跑上三壘，劉時豪適時安打送回致勝分。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

女子團體出身的「宇宙」林思宇，近年在主持、戲劇等領域累積高人氣，在「全明星運動會」第三季中也展現優異的運動能力。中華職棒富邦悍將隊14日在新莊棒球場舉辦下半季首檔主題日「全面攻戰」，賽前邀請林思宇擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 111年8月14日

中職味全龍隊14日在新莊棒球場與富邦悍將隊鏖戰至延長賽第12局，龍隊靠著劉時豪適時安打送回致勝分，終場以4比3拿下勝利。龍隊陳冠偉後援1局無失分，拿下救援成功。中央社記者張新偉攝 111年8月14日