李秉鴻離開台中太陽 接掌台師大男籃兵符

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣職籃T1聯盟台中葳格太陽今天宣布，後衛李秉鴻離隊，而新賽季李秉鴻將接掌台灣師大男籃總教練兵符，協助大學籃壇培育更多潛力人才。

以「拚命三郎、防守大鎖」聞名的李秉鴻，畢業於新榮高中、台灣師範大學，生涯曾效力台啤、達欣、金酒、寶島夢想家、富邦勇士與九太科技，上季則選擇加盟台中葳格太陽，例行賽出賽28場，場均得分2.5分、1.3籃板，與隊友聯手幫助太陽闖進冠軍戰，拿下T1元年亞軍。

太陽球團今天發布新聞稿表示，儘管後衛李秉鴻與球團仍有兩年合約，經過雙方溝通討論後，最終球團尊重球員意願，提前結束雙方合約關係，新賽季李秉鴻正式接掌台灣師大男籃兵符。

談到轉戰大學籃壇執教，李秉鴻透露，去年就曾收到台灣師大的面試邀請，但在與球團討論後，「我就決定專注於場上，打完第一季」。

李秉鴻原本以為機會不等人，當首季球季即將結束，又再次收到台灣師大的邀請時，他坦言，自那時起開始認真思考當教練的可能。

對於陣中新生代後衛丁聖儒，李秉鴻給予肯定，他表示，丁聖儒已經能夠獨當一面扛起控球的重任，「更不用說休賽季會進來的新秀、即戰力、甚至是洋將，再加上我的年紀，我覺得換個角色繼續在籃壇打拚、幫助球隊，或許這對我和球團來說是個對雙方都好的選擇」。

李秉鴻已於8月1日正式就任台灣師大總教練，面對接下來的教練生涯，李秉鴻形容是個未知的挑戰，但他強調，既然機會來了，就順其自然，「去闖一闖也好」。

離開太陽後，李秉鴻除了感謝太陽球團對於個人生涯規劃的成全外，他表示，未來會更加努力，培育更多潛力的人才，為台灣籃壇做出貢獻。（編輯：管中維）1110815