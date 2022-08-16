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體育表演會回來了 健美和動力火車現場表演

2022/8/16 16:10（8/16 16:21 更新）
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體育署代理署長林騰蛟（中）16日宣布，2022體育表演會回來了，將於9月17日在台北小巨蛋登場，共有29組體育表演團隊，其中也包括首次納入表演的健美，當天還會有朱宗慶打擊樂團與人氣組合動力火車現場表演。（體育署提供）中央社 111年8月16日
體育署代理署長林騰蛟（中）16日宣布，2022體育表演會回來了，將於9月17日在台北小巨蛋登場，共有29組體育表演團隊，其中也包括首次納入表演的健美，當天還會有朱宗慶打擊樂團與人氣組合動力火車現場表演。（體育署提供）中央社 111年8月16日
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（中央社記者龍柏安台北16日電）體育署代理署長林騰蛟今天表示，體育表演會回來了，今年共有29組體育團隊，還有朱宗慶打擊樂團與雙人音樂組合動力火車等超強卡司，歡迎民眾索票幫台灣體育舞台表演打氣。

一年一度的SUPER STAR體育表演會將於9月17日在台北小巨蛋登場，去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，活動停辦1年，林騰蛟今天在記者會上宣布，將於8月20日下午1時開放網路免費索票。

林騰蛟笑說，每年這項活動都吸引很多民眾入場，免費索票每次都被秒殺。他也透露，體育表演會雖然停辦1年，不過無論是舞台設計與表演都有創新和突破，今年就連格鬥專用的八角鐵籠都搬進小巨蛋裡面。

今年體表會也納入部分全新項目，包括健美、格鬥等，今天記者會也邀請到4名健美選手現場表演，包括現年51歲、7屆亞洲盃國手田忍男，以及形體亞洲盃3連霸名將、台灣「健美女神」李佾明，屆時也都會登台演出。

自嘲過去是「黑手」的田忍男透露，30歲那年為了轉換跑道，先去健身房打工找機會，在看到教練優美的身材線條後也一腳踏進健美的世界，一晃眼就是20年。他笑說：「練這個生活作息都會正常，但就是少了社交、沒有朋友。」

田忍男透露，這也是首次參與大型團體表演活動，希望當天能帶給民眾一場精彩的視覺饗宴。（編輯：張雅淨）1110816

林騰蛟
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