王柏融二軍敲第3轟 火腿遭養樂多逆轉[影]

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）效力於日職北海道日本火腿鬥士隊台灣野手王柏融歷經染疫後，今天二軍出戰養樂多隊，敲出本季在二軍第3轟、也是確診後首轟，兩隊激戰至延長賽，火腿隊以6比9遭逆轉輸球。

王柏融本季一軍出賽機會不多，7月回到一軍後，同月24日因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而暫時脫離戰線，復出後先在二軍調整，前2戰4打數1安打。

王柏融今天迎戰東京養樂多燕子一役，重返先發打線，擔任第6棒、打指定打擊，2局下敲成中外野飛球出局後，第4局敲出中外野方向的陽春全壘打，開啟火腿隊4分大局，第5局輪到王柏融打擊時，火腿隊改派石井一成代打。

王柏融前一次在二軍開轟是在今年6月24日，此役2打數唯一的安打就是全壘打，賽後打擊率3成10。

火腿隊前8局結束以6比3領先，養樂多隊9局上展開反攻，靠著2支安打、2次保送，加上對手失誤，添得3分，扳平戰局，養樂多隊延長賽10局上再度展開攻勢，拿下3分，最終以3分差取勝。（編輯：張芷瑄）1110817