大谷翔平27轟差點完全打擊 天使仍遭水手3連戰橫掃

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）洛杉磯天使「二刀流」大谷翔平今天差點完全打擊，但西雅圖水手靠著拉利單場雙響，以及斯瓦瑞茲、溫克爾（Jesse Winker）各轟2分砲，終場11比7拿下勝利，3連戰橫掃天使。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB球星大谷翔平今天棒子火燙，差點交出「完全打擊」，除了9下的中外野兩分砲，另有1支三壘安打和2支一壘安打。總計大谷今天5打數4安打，有4分打點。

這是大谷本季第27轟。

前兩局兩隊都沒有攻下分數，直到3局上，水手靠著3次保送一口氣攻下4分。3下天使追回1分，但5上水手攻勢再起，海尼格（Mitch Haniger）率先安打上到一壘後，斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）隨即以中右外野全壘打把他送回本壘。2出局後，拉利（Cal Raleigh）補上1支陽春砲，水手7比1遙遙領先。

此後雙方你來我往，天使5下追回兩分，水手6上再添2分，但天使7局下追回2分，比數來到5比9。

9局上水手再進補2分，9下大谷的2分砲一度燃起反攻氣勢，但天使後繼無力，終場就以7比11敗陣。

水手先發投手柯比（George Kirby）拿下勝投，他5又2/3局投球失3分，有1次保送、7次三振，被敲出6支安打。

天使托桑（Touki Toussaint）則承擔敗投，他2又2/3局投球被敲出3支安打失4分，有3次三振和4次保送。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110818