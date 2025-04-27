響尾蛇斯瓦瑞茲超狂單場4轟 大聯盟史上第19人

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（中央社鳳凰城26日綜合外電報導）亞利桑那響尾蛇隊斯瓦瑞茲今天火力大爆發，對亞特蘭大勇士隊之戰敲出4支全壘打，成為美國職棒大聯盟（MLB）史上第19位寫下單場4轟壯舉的球員，不過響尾蛇經延長賽後仍以7比8落敗。

斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）在第2、4、6局下半各打出陽春砲、兩分砲及陽春砲，9局下半響尾蛇6比7落後1分時，他首先登場再度轟出陽春砲，也是本場的第4支紅不讓，幫助球隊追平進入延長賽。

上一次締造單場4轟紀錄的大聯盟球員，是2017年9月也效力響尾蛇的J.D.馬蒂內茲（J.D. Martinez）。

今天之前，斯瓦瑞茲生涯曾兩度創下單場3支全壘打的表現，最近一次是去年7月。

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賽前斯瓦瑞茲本季有6支全壘打，今天他再增加4支，一人灌進5分打點，本季全壘打數累計10轟，獨居全聯盟榜首。

儘管斯瓦瑞茲打擊大爆發，勇士仍靠著延長賽第10局上半響尾蛇的投手暴投拿下關鍵的1分，以8比7在客場力擒對手勝出。（譯者：徐崇哲）1140427