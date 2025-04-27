加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB1/300
首頁 / 運動

響尾蛇斯瓦瑞茲超狂單場4轟 大聯盟史上第19人

2025/4/27 13:55（4/27 14:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
亞利桑那響尾蛇隊斯瓦瑞茲26日火力大爆發，對亞特蘭大勇士隊之戰敲出4支全壘打。（圖取自x.com/MLB）
亞利桑那響尾蛇隊斯瓦瑞茲26日火力大爆發，對亞特蘭大勇士隊之戰敲出4支全壘打。（圖取自x.com/MLB）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城26日綜合外電報導）亞利桑那響尾蛇隊斯瓦瑞茲今天火力大爆發，對亞特蘭大勇士隊之戰敲出4支全壘打，成為美國職棒大聯盟（MLB）史上第19位寫下單場4轟壯舉的球員，不過響尾蛇經延長賽後仍以7比8落敗。

斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）在第2、4、6局下半各打出陽春砲、兩分砲及陽春砲，9局下半響尾蛇6比7落後1分時，他首先登場再度轟出陽春砲，也是本場的第4支紅不讓，幫助球隊追平進入延長賽。

上一次締造單場4轟紀錄的大聯盟球員，是2017年9月也效力響尾蛇的J.D.馬蒂內茲（J.D. Martinez）。

今天之前，斯瓦瑞茲生涯曾兩度創下單場3支全壘打的表現，最近一次是去年7月。

google news透過 Google News追蹤中央社

賽前斯瓦瑞茲本季有6支全壘打，今天他再增加4支，一人灌進5分打點，本季全壘打數累計10轟，獨居全聯盟榜首。

儘管斯瓦瑞茲打擊大爆發，勇士仍靠著延長賽第10局上半響尾蛇的投手暴投拿下關鍵的1分，以8比7在客場力擒對手勝出。（譯者：徐崇哲）1140427

#斯瓦瑞茲
#亞特蘭大勇士隊
#亞利桑那響尾蛇
#美國職棒大聯盟
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
莊陳仲敖2A先發5局失1分 林家正敲追平安助敗投解套
23
更多編輯台推薦新聞：