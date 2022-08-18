王柏融二軍獲保送 火腿隊擊退養樂多

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的台灣野手王柏融昨天在二軍敲出本季第3轟，今天迎戰東京養樂多燕子隊二軍，1打數無安打，獲得1保送，火腿隊最終以5比2獲勝。

王柏融7月底確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），復出後在二軍前3戰，6打數擊出2支安打，包括昨天揮出本季在二軍第3發全壘打。

日本職棒二軍例行賽火腿隊與養樂多隊本週進行3連戰，今天展開第3戰，王柏融先發第3棒、鎮守左外野。

火腿隊首局前2棒都敲出安打，王柏融在一、三壘有人情況下，選到保送，隨後田宮裕涼揮出高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點，火腿隊再因投手暴投，再添1分。

王柏融第3局上場敲成中外野飛球出局，6局上則由木村文紀接替守備，王柏融此役1打數無安打，打擊率3成07。

火腿隊第6局靠著木村文紀2分打點全壘打，拉開比分，7局下再用3支安打，搶下1分，最終就以5比2勝出。

火腿隊先發投手金子千尋投6局僅被敲出1支安打、失1分，西村天裕中繼1局挨1轟、掉1分，堀瑞輝、河野龍生各投1局無失分。（編輯：張雅淨）1110818