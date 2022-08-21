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烏克蘭烏希克保拳王腰帶 要英國福瑞復出爭霸

2022/8/21 19:42
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（中央社吉達21日綜合外電報導）烏克蘭重量級拳王烏希克昨天獲分歧判定勝出，再度技壓想奪回腰帶的英國拳手約書亞後，今天毫不遲疑對英國拳王福瑞下戰帖，要已宣布退休的福瑞為「無爭議冠軍」頭銜復出一戰。

在職業拳擊界，無爭議冠軍是指獲得所有主要拳擊組織世界拳王頭銜的拳擊手。

前次重量級世界冠軍烏希克（Oleksandr Usyk）去年在英國倫敦將當時的世界重量級拳王約書亞（Anthony Joshua）打下擂台。在沙烏地阿拉伯吉達（Jeddah）的生涯第4場重量級賽事與但求雪恥的約書亞重逢，烏希克以比分再次擊敗對手，保住WBA、WBO、IBF、IBO等拳擊組織的4條金腰帶。

現在擁有20勝0負紀錄的烏希克立刻向「吉卜賽之王」（Gypsy King）、WBC重量級拳王福瑞（Tyson Fury）下戰書。本月稍早再次宣布退休的福瑞已經暗示願意重返職業擂台。

如果前傑出業餘拳手烏希克戰勝206公分高的福瑞，將意味這位奧運重量級金牌得主榮登職業拳擊界4大組織（WBA、WBC、IBF、WBO）大一統拳王的至高無上榮耀。

雖然福瑞4月宣布自己對妻子作出退休承諾，但也表達與約書亞一戰的興趣。他的經紀人華倫（Frank Warren）本月表示，「腳癢」的福瑞渴望重登擂台。

被問到可能與福瑞一戰時，烏希克透過拳擊場口譯員告訴人群：「我確信泰森．福瑞還沒有退休。我相信他想要跟我打，我要跟他打。而且如果不是泰森．福瑞，我就完全不要打了。」

福瑞針對這場拳賽作出回應，推文語帶髒字說：「這是我看過最難看的重量級拳王爭霸戰。我會在同一晚殲滅他們兩個…吉卜賽之王將永遠笑傲江湖。」

約書亞的經紀人赫恩（Eddie Hearn）向35歲的烏希克致敬說，「他太棒了，這場賽事沒有遺憾」、「我不確定是否有人能夠擊敗歐勒山大．烏希克」。

赫恩還說：「泰森．福瑞是個聰明人，有機會跟他（指烏希克）一戰卻選擇不這麼做。他（指福瑞）會復出嗎？祝他倆好運。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110821

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