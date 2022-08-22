PLG國王與牧倫斯續約 鋼鐵人簽新洋將

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王今天宣布與上季季末加盟的洋將牧倫斯續約，而高雄鋼鐵人則迎來美國籍新洋將鐵米加盟，將捍衛球隊禁區。

鋼鐵人休季期間先是與洋將哈里斯（Manny Harris）續約，並找來新洋將釩斯（Vance Jackson）助陣，今天發布新聞稿，宣告第3名洋將到位。

鋼鐵人球團表示，現年26歲美國籍的鐵米（Femi Olujobi），身高206公分、體重114公斤，主打大前鋒，雖然身材不高大，但擁有過人的活動力與爆發力，以及靈活的腳步，在禁區的破壞力十足，也有補防意識，進攻上擁有優異的投籃能力，可以拉到中長距離的投射，攻擊範圍非常廣。

鐵米在NCAA大學期間是得分、籃板的「雙十製造機」，禁區破壞力十足，去年在馬其頓聯賽打球，協助母隊奪得冠軍，並獲選最佳外援以及入選年度第一隊。

鋼鐵人總教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic）表示，鐵米和釩斯都是非常年輕的好手，除了打4號位（大前鋒）外，未來會希望他也可以扛到5號位（中鋒）。

格魯諾維奇認為，鐵米的進攻技巧相當不錯，擁有優異的投籃能力，「最重要的是防守的侵略性非常高，這對球隊而言是非常重要的一環」。

另外，上季季末加盟新北國王的洋將牧倫斯（Byron Mullens），也與球隊完成續約，總經理毛加恩表示，牧倫斯在季後賽的表現相當精彩，且暑假期間積極調整，他相信牧倫斯將以最佳的狀態進行完整的賽季，帶給聯盟相當的衝擊力。

牧倫斯表示，很興奮能夠回到球隊，上季自己只待了短短一個多月的時間，這次終於能夠參與整個賽季，他將帶著最好的狀態回歸，「目標只有一個，就是總冠軍」。（編輯：張雅淨）1110822