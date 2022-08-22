台灣男排U18亞錦賽奪第6 教練打90分

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣男排今天在U18男子亞洲排球錦標賽以2比3不敵中國，以第6名作收，雖然未如預期達成進入4強的目標，教練陳俊昌仍為U18小將們打90分的分數。

U18男子亞洲排球錦標賽在伊朗德黑蘭舉行，台灣男排預賽戰績1勝2敗，8強賽以1比3不敵印度，落到5至8名排名賽，排名資格賽首戰以3比1擊敗泰國，今天與中國隊角逐第5名。

台灣隊與中國激戰5局，以16比25、25比15、25比18、20比25、15比17敗下陣來，獲得第6名。

台灣男排曾於1997年摘金，2001年獲得銅牌，上屆（2018年）則獲得第4名，這次儘管未能達成賽前設定的4強的目標，陳俊昌仍為U18小將們打90分的分數。

陳俊昌透過中華民國排球協會新聞稿表示：「我們集訓時間沒有很長，短時間內達到這個成績已經很不錯，選手們的臨場調整很重要，從與伊朗之戰後發現邊線攻擊難以突破高大攔網，改變攻擊策略，在第2次對到中國時明顯收到效果。」

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雖然未能拿下最後一場的排名勝利，不過陳俊昌認為：「從對泰國一戰，就打出不緊張的氣勢，是讓我們進入正確狀態的關鍵。」

來自麥寮高中的林庭偉是這次台灣男排的得分主力之一，林庭偉表示：「這是我的第一次國際賽，雖然在台灣，大家是對手，但來到國家隊必須用最短時間讓默契越來越好，這次比賽最大收穫就是鼓勵自己要勇敢一點，要敢突破，才能打好每一場比賽。」（編輯：管中維）1110822