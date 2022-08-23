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兄弟再簽新洋投奧特羅 預計9月上旬抵台

2022/8/23 19:13（8/23 19:21 更新）
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中華職棒中信兄弟隊23日宣布簽下新洋投奧特羅（Andy Otero），現年30歲的奧特羅來自巴拿馬，身高175公分、體重74公斤，左投左打，預計9月上旬抵達台灣。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日
中華職棒中信兄弟隊23日宣布簽下新洋投奧特羅（Andy Otero），現年30歲的奧特羅來自巴拿馬，身高175公分、體重74公斤，左投左打，預計9月上旬抵達台灣。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊今天發布新聞稿表示，簽下來自巴拿馬的30歲新洋投奧特羅（Andy Otero），預計9月上旬抵達台灣、進行隔離檢疫程序。

奧特羅身高175公分，體重74公斤，左投左打，今年效力美國職棒密爾瓦基釀酒人隊，在小聯盟2A及3A合計出賽23場，2A共出賽投34局，戰績1勝1敗，防禦率3.44，投出34次三振、11次保送；3A共出賽投34.1局，戰績1敗，防禦率3.41，投出16次三振、13次保送。

兄弟已簽下洋投泰樂（Tyler Viza），預計8月底抵台；洋投麥力德（Michael Mariot）21日完成中職初登板，後援投1局，被敲1支安打、送出1次三振，無失分。

兄弟目前隊上外籍選手還有投手德保拉（Jose De Paula）、牧田和久及野手福來喜（Francisco Peña）。（編輯：李明宗）1110823

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