姚杰宏先發好投率獅勝 江亮緯睽違681天開轟

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中華職棒統一獅隊23日與中信兄弟隊交手，獅隊投手姚杰宏（圖）睽違2個多月再於一軍先發，投5.1局無失分、好投壓制，幫助球隊以3比0拿下勝利。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟交手，獅隊投手姚杰宏睽違2個多月再於一軍先發，投5.1局無失分、好投壓制拿下勝投，江亮緯睽違681天開轟，幫助球隊以3比0拿下勝利。

中華職棒統一獅隊今天在洲際棒球場與中信兄弟隊交手，獅隊姚杰宏今天升上一軍扛先發，姚杰宏上一次在一軍出賽為6月26日、前一次一軍先發出賽為6月5日。

姚杰宏今天首局雖然有狀況，1人出局後投出觸身球保送、被王威晨敲安，再保送許基宏讓兄弟攻占滿壘，但成功穩守、沒有失分，投到6局1人出局後保送江坤宇、再被王威晨敲安後退場。

獅隊今天1局靠著邱智呈、林子豪、胡金龍接連安打先拿1分，4局潘傑楷敲出安打、江亮緯開轟，一棒2分替球隊多添保險分。

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江亮緯上一發全壘打已經是2020年10月11日出現，巧合的是上次也是從兄弟投手陳柏豪手中開轟，今天再度砲轟兄弟先發投手陳柏豪，是睽違681天的全壘打，也是個人中職生涯第5轟。

姚杰宏今天總計用80球投5.1局，僅被敲出3支安打，投出4次四死球、1次三振，無失分，已經是個人中職生涯單場最長投球局數，拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：張芷瑄）1110823