國王洋將拼圖到齊 簽下前NBA魔術搖擺人傑梅洛

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（中央社記者龍柏安台北26日電）PLG新北國王今天宣布，已簽下前NBA美國職籃魔術隊搖擺人傑梅洛，陣中3名洋將全部到位。球隊總經理毛加恩透露，傑梅洛優異飆分能力，能在戰況膠著時帶給球隊幫助。

P. LEAGUE+聯盟的新北國王，新賽季3名洋將包括獲球團續約的長人牧倫斯（Byron Mullens），以及前鋒夏姆斯（DaJuan Summers）與傑梅洛（Jamel Artis），且3名球員都具NBA資歷。

現年29歲的傑梅洛，身高201公分，能打得分後衛也可打前鋒，他在2017-18賽季效力奧蘭多魔術出賽15場，留下場均5.1分、2.5籃板、1.2助攻，不過他轉戰G-League後，一躍為球隊主力得分手，場均飆漲至18.3分、5.3籃板、2.7助攻。

傑梅洛籃球生涯足跡踏遍法國、立陶宛、日本B-League、希臘、南非，上季也曾前往菲律賓，他曾締造單節猛攻16分、單場狂轟42分的表現，而他在菲律賓平均可交出29.6分、8.9籃板、5.8助攻的成績單。

毛加恩直言，前兩名簽下的洋將都屬禁區型球員，最後一塊拼圖則鎖定側翼得分類型的好手，期盼能在比賽得分乾旱期幫助球隊突圍。

毛加恩指出，傑梅洛擁有強大的得分爆發力，兼具外線與分球能力，且可客串球場上多個位置，「在小球戰術中甚至可以打到大前鋒，能讓教練團在戰術運用保持靈活性」。

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）透露，他在美國就曾和傑梅洛合作過，很清楚這名球員擅長的就是得分，他也相信傑梅洛的加入，能帶領球隊在新賽季再創佳績。（編輯：管中維）1110826