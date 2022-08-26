王勝偉喊話奏效 戴培峰致勝轟奪生涯首座單場MVP

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒富邦悍將隊捕手戴培峰（前右）26日比賽8局敲出超前比數3分砲，率隊奪勝，也讓他拿下生涯首次的單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北26日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊捕手戴培峰今天以超前比數3分砲，率隊擊敗味全龍隊，拿下生涯首座單場MVP；戴培峰說，學長王勝偉有喊話提醒，今年也上心理課輔助，幫助很大。

戴培峰今年獲較多一軍出賽機會，也打出成績，晚間先發蹲捕、打第5棒，前3個打數沒表現，8局敲出超前比數3分砲，幫球隊以6比3拿下勝利，生涯首度獲選單場最有價值球員（MVP）。

戴培峰表示，這場前幾次打擊機會沒做到推進，王勝偉都會很嚴厲提醒他；8局上場打擊前，王勝偉也把他叫過去說：「要打回來喔！」

他說，不熟悉龍隊投手林凱威，特別問了打擊教練和學長，關於林凱威球路和對戰經驗。

上次開轟是2020年6月27日的戴培峰表示，前幾年球彈性較好，會想追求長打，今年春訓則明顯感受打到感覺不錯的球，飛行距離不如預期，知道不適合再追求長打，只要把球擊確實，就會有不錯結果。

至於隊中另一名捕手張進德同局開轟，戴培峰說，他打出全壘打後，回休息室時在深呼吸、平復心情，準備接下來的守備，看到張進德開轟，又跟著興奮起來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

戴培峰表示，過去心情起伏較大是問題，問過很多人，也請經紀公司幫忙找心理課老師，透過心理課輔助。現在一個打席表現不好，轉換到守備或下一個打席時，心情調適可做得較好。

做為球隊期待很大的2018年中職選秀狀元，卻等許久才拿下首座單場MVP的戴培峰說，過去幾年表現不好，沒特別想什麼，捕手就是默默幫球隊，可能較難被看到，但他不強求，該做的東西做好就好。（編輯：李明宗）1110826