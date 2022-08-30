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陳柏豪連3場優質先發 率兄弟擊敗悍將

2022/8/30 22:05
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兄弟隊先發投手陳柏豪7局失1分，連3場出賽優質先發，陳文杰適時二壘打送回超前分，率隊以2比1拿勝，陳柏豪拿下單場MVP。

中華職棒中信兄弟隊在台中洲際棒球場迎戰富邦悍將隊，兄弟派出投手陳柏豪先發，陳柏豪2局稍微有狀況，先被范國宸敲出安打，1人出局再被辛元旭、高國輝敲出安打失掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數。

陳柏豪3到7局都沒有再掉分，總計用92球投7局，僅被敲出5支安打，投出6次三振、3次保送，失掉1分責失分，連3場出賽都投滿7局，而且都是優質先發，拿下個人本季第3勝。

兄弟隊前4局沒有拿下分數，5局靠著岳政華短打點成內野安打、盜上二壘，王威晨安打送回追平分，兄弟6局靠著周思齊二壘打開啟攻勢，1人出局後陳文杰補上二壘打送回球隊超前分。

悍將隊38歲野手王勝偉單場4打數敲出1支安打，3局敲出左外野方向安打，達成中職生涯1300安里程碑，為史上第11人。

陳柏豪好投壓制、拿下單場最有價值球員（MVP），他接受主場MVP訪問時表示，從中繼到先發，持續跟二軍教練溝通，「丟先發也是我想要的突破，教練團幫忙調整，讓我可以把局數拉長、完成該做的任務」，也謝謝教練團給機會，讓他可以一直在場上出賽。

陳柏豪首局就被強襲球打到腳，他表示當下沒有看到球，目前持續冰敷治療，明天再觀察看看狀況，陳柏豪感謝球迷、家人的支持和鼓勵，「我會一場比一場更進步，希望可以幫助球隊拿下勝利」。（編輯：方沛清）1110830

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