周思齊滿貫砲史上第2老 兄弟團隊4轟也是紀錄

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中職中信兄弟隊4日與味全龍隊交手，兄弟隊周思齊（圖）敲出生涯第7發滿貫全壘打，以40歲又313天敲出滿貫砲，為史上第2老敲出滿貫砲球員。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月4日

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職中信兄弟隊今天與味全龍隊交手、全壘打滿天飛，周思齊敲出生涯第7發滿貫砲，為史上第2老敲出滿貫砲球員，兄弟前7局就敲4發全壘打，滿貫、3分、2分、陽春砲都有，為史上第3次。

中華職棒中信兄弟隊今天在天母棒球場與味全龍隊交手，兄弟隊周思齊3局開轟、滿貫砲幫助球隊翻轉戰局，為睽違407天開轟，也是個人生涯第7發滿貫全壘打，以40歲又313天敲出滿貫砲，僅次於林仲秋42歲又329天，為史上第2老。

兄弟隊陳文杰3局也敲出3分砲，5局岳政華敲出2分砲，7局洋砲福來喜也開轟、為陽春砲，兄弟比賽前半段就拉開領先差距。

中職團隊單場擊出陽春砲、2分全壘打、3分全壘打、滿貫全壘打，為史上第3次，前一次是2020年8月12日富邦悍將隊，首度發生是2017年7月14日Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）。（編輯：張雅淨）1110904