羅力簽名會破300球迷聚集 分享退休最想做的事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒富邦悍將隊與樂天桃猿隊4日比賽因雨延賽，但洋投羅力簽名會照常舉行，現場聚集超過300名球迷，面對球迷提問，羅力（前）表示，退休後最想做的事就是當一個好爸爸，有機會也會想回球場看看大家。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒富邦悍將隊與樂天桃猿隊今天比賽因雨延賽，但洋投羅力簽名會照常舉行，面對球迷提問，羅力表示，退休後最想做的事就是當一個好爸爸，有機會也會想回球場看看大家。

中職富邦悍將隊原訂今天與樂天桃猿隊在新莊棒球場比賽，受到颱風軒嵐諾影響，中午就宣布延賽，但場邊活動仍照常舉行。

羅力今天簽名會除了獲得簽名資格的139名球迷外，現場聚集超過300名球迷，羅力回答球迷提問，分享退休之後最想做的事，就是當一個好爸爸，當兒子的棒球及籃球教練、參加女兒的芭蕾舞課。

球迷問起羅力是否會想再回到台灣，羅力笑說，「當然」，提到自己和家人都相當喜歡台灣，之後有機會會回來走走，「說不定用不同的視角回來球場看看大家」。

今天原本是與台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+台北富邦勇士隊聯名的「缺一不可、勇士將臨」主題日，羅力穿上主題球衣和球迷們見面，也分享「籃球經」，羅力表示，直到大學才開始接觸籃球，「教練給我的位置是大前鋒，希望我做好防守、搶籃板就好，我也做好自己的職責。」（編輯：張雅淨）1110904