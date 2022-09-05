普侯斯生涯695轟出爐 致勝兩分彈率紅雀啄傷小熊[影]

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（中央社聖路易4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天前7局與芝加哥小熊0比0僵持，8下靠普侯斯石破天驚的兩分砲鎖定戰局，最終2比0獲勝。那支致勝的兩分全壘打，是普侯斯生涯第695轟。

比賽前半段形成精彩投手戰，8下1出局後，艾德曼（Tommy Edman）安打上壘，紅雀換上普侯斯（Albert Pujols）代打，他不負眾望在球數1壞球、沒有好球的情況下，一棒將對手一記94英里的四縫線速球轟出左外野全壘打牆，這支兩分砲讓紅雀2比0領先，並在最後以兩分拿下勝利。

這支全壘打也是普侯斯生涯第695號，再5支即可順利取得生涯700轟的里程碑。

紅雀先發投手米柯拉斯（Miles Mikolas）此役投8局送出3次三振、1個保送，被打兩支零星安打無失分，在球隊贏球後拿下勝投，目前戰績11勝10敗，防禦率3.32。

小熊今天的先發投手史卓曼（Marcus Stroman）表現不遑多讓，他投7局送出5次三振、沒有保送，被擊出4支安打，同樣無失分，最終無關勝敗；接替他投球的休斯（Brandon Hughes）因為挨了普侯斯那發兩分彈的襲擊，最後苦吞敗投。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110905