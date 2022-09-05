更多編輯台推薦新聞：
韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一
生活

颱風警報期間減為中颱又變回強颱 軒嵐諾1980年後唯一

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人
運動

大谷翔平達100全壘打400三振 大聯盟史上第2人

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

普侯斯生涯695轟出爐 致勝兩分彈率紅雀啄傷小熊[影]

2022/9/5 08:42（9/5 08:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社聖路易4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天前7局與芝加哥小熊0比0僵持，8下靠普侯斯石破天驚的兩分砲鎖定戰局，最終2比0獲勝。那支致勝的兩分全壘打，是普侯斯生涯第695轟。

比賽前半段形成精彩投手戰，8下1出局後，艾德曼（Tommy Edman）安打上壘，紅雀換上普侯斯（Albert Pujols）代打，他不負眾望在球數1壞球、沒有好球的情況下，一棒將對手一記94英里的四縫線速球轟出左外野全壘打牆，這支兩分砲讓紅雀2比0領先，並在最後以兩分拿下勝利。

這支全壘打也是普侯斯生涯第695號，再5支即可順利取得生涯700轟的里程碑。

紅雀先發投手米柯拉斯（Miles Mikolas）此役投8局送出3次三振、1個保送，被打兩支零星安打無失分，在球隊贏球後拿下勝投，目前戰績11勝10敗，防禦率3.32。

小熊今天的先發投手史卓曼（Marcus Stroman）表現不遑多讓，他投7局送出5次三振、沒有保送，被擊出4支安打，同樣無失分，最終無關勝敗；接替他投球的休斯（Brandon Hughes）因為挨了普侯斯那發兩分彈的襲擊，最後苦吞敗投。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110905

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
普侯斯生涯第694轟出爐 苦主450人刷新紀錄