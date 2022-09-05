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不敵5座大滿貫冠軍得主 詹皓晴美網女雙16強止步

2022/9/5 08:46
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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣網球雙打好手詹皓晴與日本女將青山修子今天美國網球公開賽女雙16強賽遭遇到5座大滿貫冠軍、捷克組合卡雷茨科娃與斯尼科娃，在連丟9局情況下，無力逆轉，以0比2吞敗。

網壇年度4大滿貫賽壓軸、美國網球公開賽在紐約舉行，詹皓晴與日本搭檔青山修子這次名列女雙第15種子，前2輪都以直落二過關，闖進女雙16強賽。

詹皓晴與青山修子16強遭遇到第3種子的捷克組合卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）與斯尼科娃（Katerina Siniakova），捷克組合自合拍至今，除了去年東京奧運合力摘下女雙金牌外，還拿下5座大滿貫冠軍，包括在今年澳洲網球公開賽、溫布頓網球錦標賽包攬女雙雙冠。

詹皓晴與青山修子今天首盤2度被攻破發球局，儘管盤末一度逼出對手1個破發點，但未能把握機會，以2比6讓出。

次盤戰況呈現一面倒，詹皓晴與青山修子3個發球局都未能保住，面對捷克組合從首盤起強勢連搶9局，「台日組合」無力抵抗，最終次盤以0比6落敗。（編輯：郭諭儒）1110905

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