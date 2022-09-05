U18亞青女籃遇印度場館積水 台灣隊首戰延至6日

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）2022年亞洲U18女籃錦標賽今天在印度開打，原訂台灣隊首戰出戰日本隊，賽前才接獲通知，因下雨造成場館積水，導致比賽延至明天再戰。

2022年亞洲U18女籃錦標賽在印度班加羅爾舉行，8隊分成2組，台灣隊預賽與中國隊、日本隊、印尼隊同組，原先排定的賽程，台灣隊將自今天起連打3天，依序出戰日本、中國、印尼，分組第一名將直接晉級4強，分組第2、3名隊伍將爭奪另外2席4強名額。

台灣隊今天首戰原訂在當地時間上午11時15分（台灣時間下午1時45分）登場，中華民國籃球協會表示，上午接獲大會通知，因當地大雨造成場館積水，今天比賽改至明天開打，後續比賽也均順延1天進行。

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中華民國籃球協會副秘書長王志群接受中央社訪問時表示，因場館問題造成賽程異動，憂心影響球隊備戰的心情，因此特別傳訊息給總教練陳美莉，因賽程順延1天且結束時間不變，比賽將更加密集，希望球員們繼續加油。

台灣隊這次由總教練陳美莉領軍，搭配藍浩語、楊雅惠組成教練團，帶領12名球員出征，包括韓汛（文化）、宋瑞蓁（世新）、游沁樺（世新）、李恩芯（淡商）、蕭豫玟（淡商）、楊幸恩（淡商）、米靖恩（北一女）、黃子芸（北一女）、邱敬恩（文化）、張聿嵐（陽明）、游欣樺（陽明）、吳珮璿（北一女）。（編輯：張雅淨）1110905