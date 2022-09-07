統一獅贈除濕機 認證羅力「除獅」功力

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中職富邦悍將隊洋投羅力（右）引退離台前，7日最後一次造訪台南棒球場，統一獅隊總經理蘇泰安（左）特別致贈一台除溼機，肯定羅力「除獅」功力。（統一獅提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月7日

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）中華職棒富邦悍將洋投羅力引退離台前最後一次造訪台南棒球場，統一獅今天特別相贈「除濕機」，感謝羅力成為中職洋將典範，並肯定羅力的「除獅」功力，也頗有自嘲的意味。

37歲富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）9月5日在主場新莊棒球場投完引退賽後，今天隨隊前往台南棒球場。

羅力中職生涯拿下102勝，其中對戰獅隊出賽80場，拿下43勝，可以說是讓獅隊最頭痛的外籍洋投，猶如「除獅機」。

統一獅今天出戰悍將一役賽前，獅隊球團感謝羅力各項優異成績成為中華職棒洋將典範，統一獅總經理蘇泰安代表公司特別致贈「除濕機」，上面還特別印製獅隊專屬LOGO，肯定羅力優秀成績與實力。

另外，獅隊球團賽前活動還安排中職勝投王潘威倫代表致贈另一份禮物「台南棒球場紅土瓶」，盒子特別印製羅力在台南棒球場生涯出賽成績，希望羅力把台灣美好的回憶一起收藏，2名百勝級投手現場相互擁抱、合影留念，也留下歷史性的畫面。（編輯：張雅淨）1110907