洋投羅昂復出奪勝 獅隊終止4連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華職棒洋投羅昂今天傷癒復出首戰迎戰中信兄弟，投6.1局失3分，加上獅隊先發打線全員擊出安打，最終以7比3獲勝，獅隊終止4連敗。

中信兄弟最近一週陸續有球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），繼先發投手陳柏豪3日染疫後，內野手黃韋盛和外野手李聖裕也確診，最近2天又新增4起案例，包括洋投德保拉（Jose De Paula）、蔡齊哲、陳家駒與李吳永勤等人，也讓兄弟隊戰力大打折扣。

中信兄弟今天作客台南棒球場與統一獅隊交手，兄弟隊洋投麥力德（Michael Mariot）投5局掉5分，包括首局就被獅隊打線掃出5支安打，單局丟3分。

剛升上兄弟一軍支援的投手王凱程第6局接手中繼，獅隊林岱安敲安，並趁著對手失誤，跑回本壘得分，林子豪隨後敲出高飛犧牲打，將比分拉開至7比0。

獅隊洋投羅昂（Logan Ondrusek）傷癒復出的首戰，前6局讓兄弟隊打線1分未得，7局上遭遇亂流，兄弟隊高宇杰獲得保送後，潘志芳、王威晨揮出二壘安打，追回2分，隨後林書逸擊出內野滾地球帶有1分打點，但後續未能延續攻勢，最終獅隊就以7比3勝出。

洋投羅昂睽違2個月多再度重返獅隊先發輪值，此役投6.1局失3分，被敲出8安，另有1次保送和6次三振，拿下本季第7勝，仍維持不敗之身。而獅隊今天先發打線都有擊出安打，其中林岱安單場3安猛打賞。（編輯：謝雅竹）1110908