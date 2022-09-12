艾卡拉茲雙喜臨門 美網男單奪冠世界排名登第一

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（中央社紐約11日綜合外電報導）西班牙男網新星艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天擊敗挪威好手路德（Casper Ruud），在美國網球公開賽男單封王之餘，更將在下週成為新的世界球王。

艾卡拉茲今天經過4盤鏖戰，終以6比4、2比6、7比6（7/1）、6比3勝出，拿下個人生涯首座大滿貫賽冠軍。

19歲的艾卡拉茲此次闖進決賽，已創下自西班牙前輩納達爾（Rafael Nadal）2005年在法國公開賽奪下首座大滿貫賽金盃以來，闖進大滿貫賽男單決賽的最年輕選手。

如今他在決賽擊敗路德，將成為最年輕的世界球王，打破澳洲名將修威特（Lleyton Hewitt）的紀錄。修威特是在2001年登上世界排名第一，當時年僅20歲。

而今天吞敗的路德今年稍早在法國公開賽也闖進過決賽，但最後敗給納達爾，他今天在美網決賽再度敗陣，人生第一座大滿貫冠軍還要再等等。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110912