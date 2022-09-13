克拉術亞洲青年錦標賽 台灣獲5銀7銅

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣克拉術青年代表隊參加克拉術亞洲青年錦標賽，共獲5銀、7銅佳績，中華民國克拉術協會理事長張翠芳今天表示，選手幾乎都是首次參加國際賽，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

中華民國克拉術協會今天發新聞稿表示，台灣克拉術青年代表隊共選出17名好手，參加9月4日至9日在泰國舉行的2022年克拉術亞洲青年錦標賽，台灣小將合計拿下5銀、7銅，而女子組更榮獲團體總成績季軍殊榮。

其中，代表隊選手張梓浩在準決賽時，儘管膝蓋受傷，卻不放棄比賽，仍然堅持對戰到底，並獲得銅牌，運動家精神贏得現場各國所有教練、選手的敬佩與掌聲。

中華民國克拉術協會理事長張翠芳表示，雖然代表隊小將們幾乎都是第一次參加國際賽，卻展現初生之犢不畏虎的氣勢，教練與選手們對獎牌都有高昂的企圖心，在為期一個月集訓後參賽，獲得亮眼與精彩的成果表現。

男子隊教練阿吉馬讚賞，這批青年選手將是台灣隊未來之星，協會以長期培育計畫來訓練選手，期許選手們未來有更精湛的技術呈現，參加國際賽會為國爭光。

女子隊教練鄒佳雯過去多次征戰世界各國賽事，這次首次擔任代表隊教練，從選手轉換為教練身分，也在賽前分享她多年參賽經驗與技術給選手。

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協會表示，克拉術是亞洲運動會的新興競賽項目，尤其在中亞、西亞及南亞的國家最為普遍，台灣近年積極發展克拉術運動，特別以青年組為發展重點，相信這次亞洲青年錦標賽代表隊選手將成為台灣克拉術生力軍、未來國家代表隊的主力，繼續爭取佳績、為國爭光。

根據協會提供的資料，克拉術亞青代表隊拿下5銀、7銅，其中杜美慧銀牌（女子44公斤組）、歐陽昀熙銅牌（女子44公斤組）、林宣辰銅牌（女子48公斤組）、黃沛緹銀牌（女子52公斤組）、王品淳銅牌（女子57公斤組）、彭妍甄銀牌（女子63公斤組）、邱辰姿銀牌（女子78公斤組）、劉庭宇銅牌（男子60公斤組）、潘思丞銅牌（男子66公斤組）、張梓浩銅牌（男子73公斤組）、黃丞家銀牌（男子90公斤組）、黃運賜銅牌（男子100公斤以上組）。（編輯：張芷瑄）1110913