U18世界盃棒球賽台灣美國爭冠 林盛恩先發

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）U18世界盃棒球賽台灣隊冠軍戰對手確定，美國複賽以4比3擊敗日本隊，台灣、美國連兩屆爭冠，台灣隊2019年拿下冠軍，今年力拚2連霸，將派出投手林盛恩先發。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊今天凌晨擊敗荷蘭隊、確定晉級冠軍戰，美國隊複賽最後一戰靠著再見安打以4比3擊敗日本隊，台灣隊對手確定，將與美國隊爭冠，冠軍戰預計晚間11時30分開打。

台灣隊冠軍戰先發打序微調，劉俊緯和黃劼希棒次對調，劉俊緯先發打3棒守游擊、黃劼希先發打7棒守三壘，對荷蘭隊比賽敲出關鍵安打的黃勇傳，冠軍戰先發打9棒守二壘。

台灣隊開路先鋒為邱鑫、守左外野，2棒為陳致語、守右外野，林佳緯扛4棒、守中外野，王念好打5棒守一壘，6棒孫易磊擔任指定打擊，捕手宋嘉翔打8棒。

台灣隊派出先發投手林盛恩，林盛恩預賽對義大利有後援登板，投1.1局沒被敲出安打，投出2次保送1次三振、無失分，拿下勝投，對日本先發投5局被敲3支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分責失分、也拿下勝投。

台灣隊2019年在U18世界盃棒球賽冠軍戰擊敗美國，今年力拚完成2連霸。（編輯：屈享平）1110918