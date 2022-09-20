五人制足球聯賽9縣市組隊 2023年7月開踢

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）中華五人制足球俱樂部聯盟今天舉辦成軍記者會，目前已有9縣市組隊共襄盛舉，首屆聯賽預計2023年7月正式開踢，會長彭臺臨期待，未來能朝收費模式、落實主客場制等目標邁進。

中華五人制足球俱樂部聯盟今年4月舉辦會員大會，由前體育署副署長彭臺臨擔任會長一職，今天出席成軍記者會，而預計參賽的9縣市隊伍，來自屏東、雲林、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園、新北、台北等地，今天各隊也派代表到場，介紹成軍理念和球員來源。

中華五人制足球俱樂部聯盟會長彭臺臨表示，期盼透過五人制足球運動，帶動台灣足球文化、全台場館設施改變，進而推廣至每縣市都有球隊，同時希望賽事從區域賽、全國賽到國際賽，未來還規劃邀請越南、泰國俱樂部來台參賽。

彭臺臨記者會中也提出願景，希望未來不要仰賴政府補助，朝推動賽事收費制方向前進，希望藉由踢出精彩比賽，吸引球迷進場看球，未來也將逐步落實主客場制。

體育署副署長林哲宏表示，職業運動是運動產業的火車頭，「職業運動做得好，相關產業也會跟著上來」，因此他也樂見職業運動蓬勃發展。

聯盟預計，明年3月先辦理測試賽，接著5月計劃在北、中、南辦理熱身表演賽，並於明年7月正式開踢，賽事進行至同年12月。

根據聯盟規劃，各隊註冊人數上限30人，須有4名以上的外援，且每場賽事最少須登錄4名外援，而為培養年輕球員，也開放註冊未滿18歲球員。

其中，桃園隊和雲林隊的球員來源是長期參與的在台泰國、越南移工，未來也將網羅泰國、越南國家代表隊及國家俱樂部球員加盟，刺激國內球員進步。（編輯：陳政偉）1110920