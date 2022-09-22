台版世足賽10/8輔大登場 12國在台外國人參與

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）「台灣國際友誼足球賽」10月8、9日登場，今年主辦國海地的駐台大使潘恩致詞時，舉克羅埃西亞、薩伊（剛果共和國前身）獲納入世足賽的案例，強調足球不只是運動，也是一國受到國際肯定的象徵。

數位外交協會今天舉行記者會，宣布有「台灣版世足賽」之稱的第9屆「World Cup Taiwan 台灣國際友誼足球賽」，將在雙十國慶連假於輔大足球場開踢。出席記者會的包括外交部拉美司副司長陳淑容，海地、宏都拉斯、巴拉圭等10國駐台大使與代表，以及華南銀行副董事長林知延、台復新創學會會長廖永源等。

潘恩（Roudy Stanley Penn）致詞時表示，足球是全球最普及的運動，這樣的球賽概念凸顯台灣與世界的連結，1974年薩伊（剛果共和國前身）參加世足賽，1998年克羅埃西亞參加世足賽，更是「被肯定為國家的象徵（a symbol of affirmation as a nation）」。

陳淑容致詞時表示，足球賦予團結及和平的力量，當象牙海岸獲得2006年世足賽門票時，國家正經歷內戰，有數千人死亡，在球隊確定晉級後，象牙海岸隊球星感性喊話，下跪請求交戰的政府與叛軍放下武器、舉行選舉，最後促成雙方簽署停火協議。

宏都拉斯男子隊長安阿爾格達（Elías Argueta）今天出席記者會，他深耕台灣13年，從在台獎學金學生到擔任職業足球員，並發起運動員獎學金，赴偏鄉原住民國小教球。

數位外交協會指出，今年將有來自歐、美、亞與非等 12國的在台外國人，組成男女共18支隊伍，舉行34場球賽。這場全台最大型的民間運動與異國文化盛典，往年皆吸引數千名觀眾進場支持，去年因疫情轉為線上直播，仍有數萬名海內外觀眾線上聲援。

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數位外交協會指出，今年疫情趨緩，球賽重新開放觀眾入場及舉辦美食文化節，現場將擺設多樣異國美食攤位，包括墨西哥塔可、委內瑞拉玉米餅、土耳其牛肉丸等道地小吃，也將有各國文化表演輪番上陣，呈現巴拉圭傳統舞蹈、倫巴與騷莎等。

數位外交協會表示，活動已開始線上售票，除將於博斯運動二台、ETtoday 運動雲、公視+、公視網路直播頻道、PTS World Taiwan等管道播出，更將同步於宏都拉斯、巴拉圭等友邦媒體轉播，讓全球20餘國即時參與這場在台運動及文化盛宴。（編輯：謝佳珍）1110922