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吳念庭3保送敲1安 西武擊敗火腿

2022/9/24 21:37
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（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日西武獅隊野手吳念庭今天狀況不錯，單場選到3次四壞保送、敲1安，西武隊打擊發揮，團隊敲出16支安打，以6比2擊敗火腿隊。

日職埼玉西武獅隊今天作客札幌巨蛋與北海道日本火腿鬥士隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打8棒、守二壘。

吳念庭2局、4局、5局都選到四壞保送，7局壘上有人時敲出中外野方向安打，7局攻守交換時移防三壘，8局敲出中外野方向飛球出局，總計2打數敲出1支安打，賽後打擊率2成27。

今天兩隊前3局都沒有拿下分數，西武4局靠著愛斗、吳念庭接連選到四壞保送，鈴木將平右外野方向二壘打先馳得點，5局源田壯亮安打、森友哉二壘打再拿1分，1人出局後栗山巧補上安打，送回球隊第3分。

火腿隊7局追分，2人出局後古川裕大敲安、細川凌平三壘打送回第1分，谷內亮太安打再追1分；西武隊8局攻勢再起，森友哉率先敲出安打，山川穗高二壘打、加上捕手失誤跑回第4分，栗山巧補上二壘打再添1分，再靠著滾地球、暴投，跑回團隊第6分。

西武隊先發投手松本航今天用107球投6.2局，僅被敲出3支安打，投出8次三振、3次四壞保送，失掉2分責失分，優質先發拿下勝投。（編輯：張雅淨）1110924

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