「雨神」楊彬出賽就下雨 連3戰優質先發不能放鬆

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中華職棒25日在新莊棒球場進行富邦悍將與樂天桃猿賽事，樂天先發投手楊彬主投7局，用93球，送出1次三振，被敲10支安打，失掉2分自責分。中央社記者張新偉攝 111年9月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）中職樂天桃猿隊楊彬轉隊後首度回到前東家富邦悍將主場先發，每逢出賽就下雨被戲稱「雨神」，仍投出7局優質先發、拿下勝投，連3戰優質先發，他表示，「來這裡爭機會，每場不能放鬆」。

投手楊彬下半季從富邦悍將被交易到樂天桃猿隊，近2場先發剛好都是對上前東家，今天則是首度回到前東家主場新莊棒球場出賽，賽前也有到悍將休息區和前隊友、教練打招呼，他表示回到新莊感覺不太一樣。

賽前新莊地區雨勢不斷，楊彬每逢出賽就下雨被戲稱「雨神」，他笑說也不想要這樣，但沒辦法控制，今天比賽前半段掌握得不錯，4、5局有狀況掉分。

楊彬表示，今天被打比較多的安打，領先時位置丟得太甜，還好最後有守下來，沒有造成比較大的失分，4、5局控球有點不穩定，投球感覺有點跑掉，換局冷靜想一下，旁邊熱身調整一下狀況。

楊彬今天與捕手張閔勛先發搭配，桃猿隊總教練曾豪駒也提到，張閔勛攻守都有表現，蹲捕上引導楊彬，攻擊也有1安、貢獻2分打點。楊彬表示，張閔勛都會適時提醒，危機時應該注意什麼，給了不少幫助。

楊彬今天投7局，被敲出10支安打，投出1次三振、無四死球，失掉2分責失分，率隊以8比2擊敗富邦悍將隊，拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP），轉隊後連3場出賽都是優質先發。

楊彬表示，轉隊到桃猿隊就是爭取機會，每場比賽都不能放鬆，不能表現落差太大，就算當天狀況不好，上場也要完成教練設定的投球局數。（編輯：張雅淨）1110925